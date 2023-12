UPON STONE mit neuem Video

Am 19. Januar 2024 erscheint via Century Media das Album "Dead Mother Moon" der Melodic-Death-Metal-Band UPON STONE.

Nach 'Onyx Through the Heart' und 'Dead Mother Moon' ist 'Paradise Failed' die dritte Auskopplung. Hierbei hat sich die Band mit dem SHADOWS FALL-Sänger Brian Fair zusammengetan.



Hier die Trackliste von "Dead Mother Moon":



1-Dead Mother Moon

2-Onyx Through The Heart

3-My Destiny; A Weapon

4-Dusk Sang Fairest

5-Paradise Failed

6-Nocturnalism

7-To Seek And Follow The Call Of Lions

8-The Lantern

9-Dig Up Her Bones (Misfits cover)



Paradise Failed, feat. Brian Fair of SHADOWS FALL







https://www.youtube.com/watch?v=yv1Ev3Jg8xo