QUEENSRYCHE mit einem neuen Video

QUEENSRŸCHE veröffentlicht mit 'Nocturnal Light' ein weiteres, zum Nachdenken anregendes Video, vom Album "Digital Noise Alliance", das letztes Jahr im Oktober via Century Media veröffentlich wurde. Auch dieses Video wurde von "Above The Void" mit Hilfe von KI erstellt.



Die Band kommentiert:

"Dies ist ein Song, der aus dem wahrhaft katastrophalen Jahr 2020 hervorgegangen ist. Angefangen bei Kobe Bryants Hubschrauberabsturz bis hin zu einer unerbittlichen globalen Pandemie mit Lockdowns. Als wäre das nicht genug, mussten wir auch noch Naturkatastrophen, Rassenungerechtigkeit, Proteste, eine chaotische Reality-TV-Präsidentschaftswahl, politische Spaltung, höchste Arbeitslosigkeit sowie die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Japan ertragen."



Nocturnal Light







https://www.youtube.com/watch?v=2eZ9_1l-9R0

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: queensryche digital noise alliance nocturnal light