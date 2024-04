UNLEASH THE ARCHERS ist auf der Suche nach Vergeltung

Am 19. Mai 2024 erscheint über Napalm Records das neue Konzept-Album "Phantoma" von UNLEASH THE ARCHERS. Mit 'Seeking Vengeance' gibt es die nächste Auskopplung.



Brittney Slayes von UNLEASH THE ARCHERS sagt über 'Seeking Vengeance':

"Dies ist der Moment in der Geschichte, in dem Phantoma sich darüber klar wird, was sie tun muss und wer sie werden muss, um es zu tun. Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, dass die Musik die Energie dieses Moments widerspiegelt, und ich denke, dass auch das Video den inneren Kampf gut wiedergibt. Das Video wurde von den Jungs von RuneGate Studio gefilmt und geschnitten, und sie haben sich auf die Beleuchtung und verschiedene Objektive konzentriert, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu schaffen.

Der Song ist der düsterste Moment des Albums, aber er wird von einer erhebenden Refrain-Melodie begleitet, die von klassischen Disney-Heldenhymnen inspiriert wurde. Dieser Song wurde von uns einstimmig als Single ausgewählt und wir können es kaum erwarten, ihn bei unseren kommenden Shows live zu spielen! Hope you enjoy."



Seeking Vengeance







https://www.youtube.com/watch?v=73UDuifWPvg

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: unleash the archers phantoma seeking vengeance