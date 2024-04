SPEED LIMIT feiert 40 Jahre Heavy Metal

Am 3. Mai veröffentlichen die österreichischen Heavy Metal-Veteranen SPEED LIMIT über NRT-Records ihre neue EP "New Horizon". An diesem Tag werden sie zusammen mit BADHOVEN und APIS im "Explosiv" in Graz auftreten. Dieses Jahr zelebrieren sie ihr 40. Jubiläum und feiern neben "New Horizon" am 26. April 2024 die Premiere ihres verschollenen 1990er-Albums "The Broken Record: The Chorus Sound Tapes 1990".



Den Abschluss der EP "New Horizon" bilden Liveversionen der Songs 'Dead Eyes' und 'Lady', die vom legendären Minialbum 'Prophecy' stammen und bei einem Konzert im österreichischen Seeham aufgezeichnet wurden. Eine Liveversion des Haupttitels 'New Horizon', aufgenommen am 17. Juni 2023 im Rockhouse Salzburg, rundet die EP ab und bietet zugleich einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Veröffentlichung eines Live Albums und eines Konzertfilms zum Jubiläum der Band.



EP "New Horizon" Trackliste:



1.New Horizon

2.Eye On You

3.New Horizon (Radio Edit)

4.Dead Eyes (Live At Seeham)

5.Lady (Live At Seeham)

6.New Horizon (Live at Rockhouse Salzburg)





"The Broken Record: The Chorus Sound Tapes 1990" Trackliste:



01.Back In Black

02.Rock 'N' Roll Insanity

03.Telling A Tale

04.Black Dessous (1990 Version)

05.After Midnight

06.Fly With The Eagle (1990 Version)

07.Higher & Higher (1990 Version)

08.It Ain't Easy

09.Nights Alone (1990 Version)

10.Head Over Heels (1990 Version)





Mehr Infos über SPEED LIMIT gibt es beispielsweise über deren Bandcamp-Seite.

