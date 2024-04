ZEAL & ARDOR kündigt neues Album für den Spätsommer 2024 an

"Greif" ist das vierte, jetzt selbst produzierte, Album von ZEAL & ARDOR und wird am 23. August 2024 über das bandeigene Label Redacted (Vertrieb: The Orchard) erscheinen. Mit 'to my ilk' gibt es eine erste Auskopplung.



Der Albumtitel "Greif" ist inspiriert von einer jährlichen Tradition in Manuels Heimatstadt Basel in der Schweiz. Ein mythisches Mischwesen zieht für die Kinder durch die Straßen, als Symbol für die arbeitende Bevölkerung Basels, die sich gegen die unterdrückende Elite wehrt. Angesichts der Verschmelzung von Energie und Körperlichkeit des Tieres ist der Name treffend gewählt.



Manuel erklärt:

"Der Greif ist ein Löwe, eine Schlange und ein Vogel. Während der Parade dreht er den Aristokraten den Hintern zu und verspottet sie. Er spiegelt ein Stück weit die die heutige Gesellschaft wider."



"Greif" Trackliste:



the Bird, the Lion, and the Wildkin

Fend You Off

Kilonova

are you the only one now?

Go home my friend

Clawing out

Disease

369

Thrill

une ville vide

Sugarcoat

Solace

Hide in Shade

to my ilk



ZEAL & ARDOR bereitet sich auf eine ausgiebige Tournee vor, die Headline-Termine, Festivalauftritte und mehrere Shows als Special Guests mit der experimentellen Folk Band HEILUNG umfasst.



06.06. PL – Mystic Festival

08.06. SE – Sweden Rock Festival

22.06. FR – Rock in Bourlon

23.06. DE – Full Force Festival

26.06. LV – Riga, Melna Piektdiena

27.06. EE – Talinn, Tapper

28.06. FI – Tuska Festival

20.07. DE – Baden im Blut Festival

10.08. FR – Festival 666

16.08. DE – Reload Festival

28.08. DK – Copenhagen, Amager Bio

29.08. DE – Hamburg, Edel Optics Arena*

31.08. DE – Berlin, Zitadelle*

03.09. DE – Stuttgart, Beethoven Saal*

05.09. DE – Nürnberg, Kia Metropol Arena*

07.09. CZ – Trutnov, Boijste Amphitheater*

09.09. HU – Budapest, Barba Negra Openair*

11.09. AT – Wien, Arena*

12.09. AT – Linz, Posthof

13.09. DE – München, Zenith*

15.09. BE – Antwerpen, Lotto Arena*

17.09. FR – Paris, Zenith*

19.09. DE – Köln, Palladium*

21.09. NL – Amsterdam, AFAS Live* (sold out)

22.09. UK – London, O2 Shepherd’s Bush Empire

04.10. IT – Milan, Santeria

05.10. CH – Luzern, Metal Storm Festival

12.10. NL – Nijmegen, Soulcrusher Festival



*supporting HEILUNG



to my ilk







"Greif" wird auf CD, transparentem Vinyl und digital erhältlich sein. Alle Konfigurationen sind ab Freitag, den 26. April 2024 auf Zealandardor.com vorbestellbar.