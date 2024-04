LEAGUE OF DISTORTION mit neuem Video

Nach dem Release ihres Debütalbums "League Of Distortion" am 24. November 2022 via Napalm Records, verschiedenen Auftritten auf Festivals und als Support für KAMELOT, gibt es jetzt mit 'My Hate Will Go On' eine neue Single.



LEAGUE OF DISTORTION über 'My Hate Will Go On':

"Ja, wir sind zurück mit einem neuen Song, der wie ein guter Schlag ins Gesicht ist. Provokativ und stark wie immer, mit einer tiefgehenden Botschaft, die Ungerechtigkeit verarbeitet.

Wir haben hinter den Kulissen hart gearbeitet und sind stolz darauf, diesen neuen Song und das Video jetzt mit euch zu teilen. Dies ist ein Versprechen, dass wir nicht aufgeben werden und es wird bald mehr von LEAGUE OF DISTORTION geben."



Auch 2024 gibt es verschiedene Live-Auftritte der Band:



24.04.24 CH - Aarau / KIFF

25.04.24 DE - Nürnberg / Hirsch

26.04.24 DE - Leipzig / Hellraiser

27.04.24 DE - München / Backstage

01.05.24 DE - Stuttgart / Wizemann

02.05.24 DE - Frankfurt / Das Bett

03.05.24 DE - Essen / Turock

04.05.24 DE - Köln / Gebäude 9

08.05.24 DE - Berlin / Frannz Club

09.05.24 DE - Hamburg / Knust

10.05.24 DE - Hannover / Chez Heinz

11.05.24 DE - Heidelberg / Halle 02



My Hate Will Go On







https://www.youtube.com/watch?v=aBzptBvJx2Q

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: league of distortion my hate will go on