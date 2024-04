BATTLE BEAST ist auch live Meister der Illusion

Tolle Neuigkeiten von BATTLE BEAST! Heute gibt es mit 'Master Of Illusion' ein neues Video auf die Ohren, das am 27. Januar 2023 in Helsinkis "Ice Hall" aufgenommen wurde.



Sängerin Noora Louhimo zitiert begeistert:

"Wir sind überglücklich, diese Live-Single mit euch zu teilen, um "Circus Of Doom" und unsere Fans auf der ganzen Welt zu feiern.

Unsere Tour in diesem Jahr ist die letzte Chance, dieses Spektakel live zu erleben, bevor wir dieses Kapitel abschließen und zum nächsten übergehen. Ich hoffe, wir sehen uns alle auf der Tournee!"



Auf Tour mit dabei sind übrigens SERENITY und BRYMIR.



"CIRCUS OF DOOM OVER EUROPE PART II"-Daten:



20.09.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle

21.09.2024 CH Pratteln - Z7 Konzertfabrik

22.09.2024 DE Obertraubling - Airport-Eventhall

23.09.2024 DE Berlin - Hole 44

24.09.2024 NL Harleem - Patronaat

25.09.2024 BE Antwerp - Zappa Club

27.09.2024 UK Southampton - The 1865

28.09.2024 UK London - Electric Brixton

29.09.2024 UK Birmingham - XOYO

30.09.2024 UK Glasgow - Garage

01.10.2024 UK Manchester - Academy 2

03.10.2024 UK Bristol - Marble Factory

04.10.2024 NL Uden - De Pul

05.10.2024 DE Saarbrücken - Garage

06.10.2024 DE - Hannover - Capitol



Master Of Illusion (Live in Helsinki 2023)







https://www.youtube.com/watch?v=qzz_a4VfDfo

