UNIVERSUM25: Neue Single 'Gardinen zu' veröffentlicht

Die Allstar-Formation UNIVERSUM25 hat heute eine weitere Single mit dem Namen 'Gardinen zu' veröffentlicht. Sie ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue und zweite Album "Die Maschinen wollen leben". Dieses wird am 20.02.2026 via Vertigo Berlin / Universal Music erscheinen.



Bisher wurden aus dem Album die Songs 'Einsamkeit' und "Wenn Roboter träumen" herausgebracht.



Live ist die Band mit dem neuen Material wie folgt zu erleben:

19.02.26 HAMBURG, Knust + SOAB

20.02.26 KÖLN, Live Music Hall + SOAB

21.02.26 STUTTGART, Wizemann + SOAB

26.02.26 BERLIN, SO36 + VERSUS GOLIATH

27.02.26 ERFURT, HSD + VERSUS GOLIATH

28.02.26 DRESDEN, Tante Ju + VERSUS GOLIATH



Die Tickets sind über die Band-Homepage erhältlich.

https://www.youtube.com/watch?v=UhSqrNAAlag