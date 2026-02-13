UNIVERSUM25: Neue Single 'Gardinen zu' veröffentlicht
Die Allstar-Formation UNIVERSUM25 hat heute eine weitere Single mit dem Namen 'Gardinen zu' veröffentlicht. Sie ist ein weiterer Vorgeschmack auf das neue und zweite Album "Die Maschinen wollen leben". Dieses wird am 20.02.2026 via Vertigo Berlin / Universal Music erscheinen.
Bisher wurden aus dem Album die Songs 'Einsamkeit' und "Wenn Roboter träumen" herausgebracht.
Live ist die Band mit dem neuen Material wie folgt zu erleben:
19.02.26 HAMBURG, Knust + SOAB
20.02.26 KÖLN, Live Music Hall + SOAB
21.02.26 STUTTGART, Wizemann + SOAB
26.02.26 BERLIN, SO36 + VERSUS GOLIATH
27.02.26 ERFURT, HSD + VERSUS GOLIATH
28.02.26 DRESDEN, Tante Ju + VERSUS GOLIATH
Die Tickets sind über die Band-Homepage erhältlich.
https://www.youtube.com/watch?v=UhSqrNAAlag
