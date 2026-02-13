DROWNING POOL: Konzert in Dresden bestätigt

Die amerikanische Metal-Band DROWNING POOL wird im Sommer ein Konzert in Dresden geben. Es ist auch aktuell das einzig bestätigte Deutschlandkonzert.

Am 20.06.2026 wird die Band im Beatpol in Dresden zu Gast sein. Die Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

https://www.youtube.com/watch?v=04F4xlWSFh0