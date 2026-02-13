HYSTERESE: Neues Album angekündigt

Die in Tübingen ansässige Punk-Band HYSTERESE hat ein neues Album angekündigt. Das fünfte Album trägt den Namen "Hysterese (5)" und wird via This Charming Man Records erscheinen.

Ab dem 04.04.2026 kann das Werk beim Label und auf Bandcamp vorbestellt werden. Die Platte soll im Mai erscheinen.



Die Release-Show findet am 09.05.2026 in Reutlingen (Kulturzentrum franz.K) statt. Die Tickets sind dafür bereits erhältlich.