METAL CHURCH und die Gehirnwäsche

Am 10. April 2026 wird via Reaper Entertainment das neue Album "Dead To Rights" in Europa veröffentlicht. Mit 'Brainwash Game' gibt es den nächsten musikalischen Vorgeschmack.



Kurdt Vanderhoof erklärt:

" 'Brainwash Game' handelt im Kern von der Maschinerie hinter dem Vorhang. Wir leben in einer Zeit, in der sich der moderne Medienkreislauf und das Internet so schnell bewegen, dass die Wahrheit oft verdreht, gefiltert und neu verpackt wird, um zu dem Narrativ zu passen, das die meisten Klicks bringt. Es geht längst nicht mehr nur darum, Menschen zu informieren - sondern sie zu lenken. Der Song taucht tief in dieses Thema der Manipulation ein: wie Wiederholung und Empörung die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verwischen, bis die Menschen gar nicht mehr merken, dass sie konditioniert werden. Der Song ist hart, aggressiv und textlich dazu gedacht, die Hörer herauszufordern, selbst zu denken - in einer Welt, die ständig versucht, für sie zu denken."



Kurdt Vanderhoof ergänzt noch zum neuen Album:

"Dieses neue Album ist für mich aus einem ganz besonderen Grund sehr wichtig: Die Band war am Ende, und ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie noch einmal auferstehen würde. Doch irgendwie hat sie sich selbst wieder zum Leben erweckt  erneut! Ich bin unglaublich stolz auf diese neuen Songs; sie schlagen mit voller Wucht ein. Brian Allen bringt den klassischen Metal-Church-Sound in die Vocals, und mit einer Rhythmussektion auf dem Niveau von Dave Ellefson und Ken Mary ist das eine Macht, mit der man rechnen muss. Wenn du klassischen Metal Church magst, wirst du dieses Album lieben."



https://www.youtube.com/watch?v=LS3h7q0bj5A



