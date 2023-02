UNANTASTBAR: Countdown zur

Nach Platz 2 in den offiziellen deutsche Albumcharts für ihr 9. Studioalbum "Wir leben laut", wird sich die Band auf die gleichlautende Tour begeben.

In insgesamt 20 Städte in Deutschland und Österreich wird es also laut werden, dazu kommen sechs Festivals, einschließlich der Premiere des bandeigenen Open Airs, die natürlich ein ganz besonderes Highlight darstellt.





Wir leben laut-Tour" 2023

Support: Willkuer



23.03.2023 – Dresden, Reithalle Strasse E

24.03.2023 – Frankfurt, Batschkapp

25.03.2023 – Köln, Essigfabrik

30.03.2023 – Pirmasens, Quasimodo

31.03.2023 – Erfurt, Club Central

01.04.2023 – Stuttgart, LKA-Longhorn

27.04.2023 – Cottbus, Gladhouse

28.04.2023 – Weiden, Monkey Eventarena

29.04.2023 – Nürnberg, Löwensaal

30.04.2023 – Wien, Szene

19.05.2023 – Hannover, Capitol

20.05.2023 – RuhrRockRausch Festival, Oberhausen

26.05. & 27.05.2023 – WIR LEBEN LAUT Festival, Loburg

14.07.2023 – Sommer am Kiez Festival, Augsburg

28.07.2023 – Rock Dein Leben Festival, Laichingen

08.09.2023 – Rock am Burghaldenwald Festival, Vöhringen

09.09.2023 – Telfs (A), Rathaussaal

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

21.10.2023 – 5 Jahre Vollgas Richtung Rock Festival, Lichtenfels, Stadthalle

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle