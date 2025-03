Tourankündigung von THE PLOT IN YOU

Die Liste vielversprechender Touren für dieses Jahr wird immer länger und länger. Jetzt haben auch die Jungs von THE PLOT IN YOU eine umfangreiche Europatour angekündigt.

Mit dabei sein werden auch CURRENTS, SAOSIN und CANE HILL.

Hier findet ihr die Tourdaten in der Übersicht:

31.10.25 Wiesbaden Schlachthof

01.11.25 Antwerpen Trix

02.11.25 Leipzig Haus Auensee

03.11.25 Tilburg 013

05.11.25 Glasgow O2 Academy

06.11.25 London The Forum

07.11.25 Birmingham O2 Academy

08.11.25 Manchester Academy

10.11.25 Paris Bataclan

11.11.25 Zürich Xtra

12.11.25 München Zenith

13.11.25 Berlin Uber Eats Music Hall

14.11.25 Wien Gasometer

16.11.25 Köln Palladium

17.11.25 Hamburg Inselpark Arena

18.11.25 Prag SaSaZu

19.11.25 Warschau Progresja

Tickets sind ab sofort hier im Vorverkauf erhältlich.

Ob die Metalcore Spezialisten neue Musik im Gepäck haben werden ist noch nicht klar. Das letzte Album "Swan Song" hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel, allerdings wurden seitdem immer wieder kleinere EPs veröffentlicht.

THE PLOT IN YOU - 'Spare Me'

https://www.youtube.com/watch?v=9mhSyOo2wDQ