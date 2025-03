Neuer Song von PAGAN ALTAR

Am 25. April erscheint via Dying Victims Productions das sechste Album der britischen NWoBHM-/Doom-Recken PAGAN ALTAR, welches auf den Titel "Never Quite Dead" hört. Nun hat die Band mit 'Saints And Sinners' eine weitere Hörkostprobe bereitgestellt.

Saints And Sinners

https://www.youtube.com/watch?v=UmIYhenUmro

