Mit TESTAMENT und BEHEMOTH haben zwei Schwergewichte des Metals ihren Platz auf dem nächstjährigen Tolminator-Festival bekanntgegeben.

Daneben sind auch RISE OF THE NORTHSTAR, ASPHYX, MISERY INDEX, STONED JESUS und LIK neu im Line-Up, das vom 24. bis zum 28. Juli in Tolmin, Slowenien, stattfindet.

Zum Ticketshop geht es hier entlang und bis zum 31.12. gibt es die Tickets noch für 150€ zu ergattern.

Schaut Euch einige 2023er Highlights aus diesem Jahr an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ihr im kommenden Jahr unbedingt an Bord sein solltet und weshalb sich viele begeisterte BesucherInnen vor Ort bereits mit Tickets für 2024 eingedeckt haben!