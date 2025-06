The Hard Circle 2025: Die nächsten Bands

Das von POWERMETAL.de präsentierte THE HARD CIRCLE 2025 gibt zwei weitere Band für das Pott Out Festival, Rock Out Festival und Knock Out Festival bekannt:

Mit EISBRECHER und FREEDOM CALL bekommen die schon bestätigten Bands THUNDERMOTHER und DIRKSCHNEIDER tatkräftige Unterstützung, um Bochum am 05.12., Ausgburg am 12.12. und Karlsruhe am 13.12. ordentlich einzuheizen.

Am Freitag, 5. Dezember 2025 heißt es im Bochumer RuhrCongress:

Welcome zum zweiten POTT OUT Festival

Und es versteht sich von selbst: Make it loud – Make the Pott proud!

Freitag, 5.12.2025

Pott Out Festival - Bochum/ Ruhrcongress

Präsentiert von Radio BOB!

Einlass: 16.00 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr

Infos: https://pottout-festival.de/

Tickets: https://pottout-festival.de/tickets.html

Und weiter geht es am Freitag, 12. Dezember mit dem dritten Rock Out Festival in der Schwabenhalle in Augsburg.

Freitag, 12.12.2025

Rock Out Festival - Augsburg/ Schwabenhalle

Präsentiert von Rock Antenne

Einlass: 15.30 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr

Infos unter: https://rockout-festival.de/

Tickets: https://rockout-festival.de/tickets.html

Und zum krönenden Abschluss und mit einem Donnerschlag startet am Samstag, 13. Dezember

das bereits 16. Knock Out Festival in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.

Samstag, 13.12.2025

Knock Out Festival - Karlsruhe/ Schwarzwaldhalle

Präsentiert von Radio BOB!

Einlass: 15.30 Uhr

Beginn: 17.00 Uhr

Infos unter: https://knockout-festival.de/

Tickets: https://knockout-festival.de/tickets.html

Initiator der Festivals ist -wie immer- die Karlsruher Agentur Bottom Row,