'The Echoes of Disparity' ist die neue Single von FUTURE PALACE

"Distortion", das neue Album von FUTURE PALCE, wird zwar erst am 6. September erscheinen, aber wir dürfen schon mal in einem weiteren Song des Albums lauschen. Hier ist 'The Echoes of Disparity':

Ui, da ist aber jemand mächtig angepisst. Mit von der Partie bei den Hardcore-Berlinern ist Charlie Rolfe von AS EVERYTHING UNFOLDS. Und auch ziemlich hardcore: Der Pullover des Schlagzeugers. Wer so etwas im Musikvideo einer Hardcore-Band trägt, zeigt, dass er vor nichts und niemandem Angst hat. Yay, MF.

Die Trackliste des Albums gibt es übrigens auch schon:

01. Uncontrolled

02. Malphas

03. Panic Paralysis

04. The Echoes of Disparity

05. Dreamstate

06. Decarabia

07. in Too Deep

08. Rays of Light

09. A Fool on a Devil's Reins

10. They Take What They Want

11. Amethyst

und wer jetzt richtig Bock hat, streicht sich schon mal den passenden Termin im Kalender an, denn die Headliner-Tour im Herbst wird sicher heiß:

17.10. Nürnberg, DE @Hirsch

19.10. Budapest, HU @Analog Music Hall

22.10. Rague, CZ @Rock Cafe

23.10. Warsaw, PL @Hydrozagadka

24.10. Gdansk, PL @Drizzly Grizzly

26.10. Helsinki, FI @On the Rocks

28.10. Stockholm, SWE @Kollektivet Livet

29.10. Copenhagen, DK @Pumpehuset

30.10. Oslo, NO @John Dee

31.10. Gothenburg, SWE @Musikens Hus

01.11. Hamburg, DE @Gruenspan

02.11. Bremen, DE @Schlachthof

28.11. Hannover, DE @Musikzentrum

29.11. Frankfurt, DE @Batschkapp

30.11. Köln, DE @Kantine

02.12. Paris, FR @Supersonic Records

04.12. London, UK @The Garage

05.12. Manchester, UK @Rebellion

06.12. Antwerp, BE @Trix

07.12. Amsterdam, NL @Melkweg

09.12. Stuttgart, DE @Club Cann

10.12. Bern, CH @Stellwerk

12.12. Zürich, CH @Dynamo

13.12. München, DE @Backstage Werk

15.12. Berlin, DE @Huxleys

Wer solange nicht warten kann oder will, kan FUTURE PALACE auf einer dieser ausgesucht guten Festivals erleben:

13. - 15.06. Greenfield Festival, CH

15.06. Nova Rock Festival, AT

21. - 23.06. Full Force Festival, DE

23.06. Graspop Metal Meeting, DE

26. - 29.06. Resurrection Fest, ES

31.07. - 03.08. Wacken Open Air, DE

14. - 17-08. Summer Breeze Open Air, DE

15. - 17.08. Reload Festival, DE

15. - 18.08. Motocultor Festival, FR