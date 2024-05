DENDERA ist vergänglich

Das mag sein, irgendwann vielleicht, aber zuerst zeigt uns DENDRA das Video zu 'Fading' vom neuen Album "Mask Of Lies", das am 14. Juni 2024 via Rockshots Records veröffentlich wird.



"Mask Of Lies" Trackliste:



01 - Face To Face

02 - Mask Of Lies

03 - Scream in Silence

04 - Fading

05 - Guiding Light

06 - The Fall

07 - Drift Away

08 - Inside My Head

09 - Stare Into The End

10 - Drag Me Below



Fading







https://www.youtube.com/watch?v=03t97Wu_d-Y

