'The Art Of Love' heißt die neue Single von OF VIRTUE

Die Metalcore-Burschen aus Michigan bereits uns langsam auf die neue Scheibe vor. Nach der ersten Single 'Death Of The Altar' folgt nun mit 'The Art Of Love' ein zweiter Song, der noch mehr als die erste Auskoppelung den typischen Bandsound transportiert.

The Art Of Love

https://www.youtube.com/watch?v=zFYGCbjvIiQ

Death Of The Altar

https://www.youtube.com/watch?v=tQWPDB4C8oQ

Im Herbst werden die US-Rocker auch auf Tournee kommen.