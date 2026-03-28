'The Art Of Love' heißt die neue Single von OF VIRTUE
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28.03.2026 | 12:37
Die Metalcore-Burschen aus Michigan bereits uns langsam auf die neue Scheibe vor. Nach der ersten Single 'Death Of The Altar' folgt nun mit 'The Art Of Love' ein zweiter Song, der noch mehr als die erste Auskoppelung den typischen Bandsound transportiert.
The Art Of Love
https://www.youtube.com/watch?v=zFYGCbjvIiQ
Death Of The Altar
https://www.youtube.com/watch?v=tQWPDB4C8oQ
Im Herbst werden die US-Rocker auch auf Tournee kommen.
- Quelle:
- Arising Empire
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- of virtue death of the altar the art of love
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