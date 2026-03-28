CRUSADE OF BARDS und die stille Göttin

Am 24. Juli 2026 erscheint via NoCut das neue Album "Tales Of Distant Worlds" von CRUSADE OF BARDS. Mit 'The Silent Goddess' ist nun die erste Single erschienen.



"Tales Of Distant Worlds" ist der epischen Abschluss der "Tales"-Trilogie. Die Reise begann mit "Tales Of Bards & Beasts" (2019), setzte sich fort mit "Tales Of The Seven Seas" (2022) und endet nun in "Tales Of Distant Worlds", dem letzten Band einer Saga aus Mythos, Erinnerung und Metamorphose.



'The Silent Goddess' handelt von einer der geheimnisvollsten römischen Gottheiten, einer Göttin, deren Lippen mit einem goldenen Faden versiegelt sind. Die Göttin der Unterwelt, der Stille und der Bestattungskulte, die auch als Muse bezeichnet wird. Ein Song, der den Hörer bereits in eine der "fernen Welten" entführt, eine Welt der Dunkelheit und geheimnisvoller Kulte.



The Silent Goddess







https://www.youtube.com/watch?v=wYEJNV10wGE

Quelle: Maren, Loud as Hell Agency / NoCut Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crusade of bards tales of distant worlds the silent goddess