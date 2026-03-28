ALIENARE und die Flut der Emotionen
Die CD "The Sea" vom Synthpop-Trio ALIENARE erscheint am 17. April 2026 über NoCut. Die Single und das Musikvideo zu 'Flood Of Emotions' könnt ihr jetzt schon hören und sehen. Sehen könnt ihr die Band auch 2027 auf der "We Come In Peace-Tour 2027" mit Special Guest EKLIPSE.
"The Sea" Trackliste:
1. The Sea
2. Flood Of Emotions
3. Where The Water Meets The Sky
4. The Sea (Live in Hannover)
Flood Of Emotions
https://www.youtube.com/watch?v=NsuS-1CK2qA
"ALIENARE - We Come In Peace-Tour 2027"; Special Guest: EKLIPSE
19.02. Frankfurt, Das Bett
20.02. Leipzig, Moritzbastei
21.02. Oberhausen, Kulttempel
26.02. Dresden, Parkhotel (Black Swarm)
27.02. Berlin, Privatclub
05.03. Karlsruhe, Die Stadtmitte
06.03. München, Backstage
12.03. Köln, Helios37
13.03. Hamburg, Hebebühne
19.03. Hannover, Subkultur
20.03. Hannover, Subkultur
- Maren, Loud as Hell Agency / NoCut
- Hannelore Hämmer
