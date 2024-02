TÝR schwingt in neuem Video die Äxte!

Da ist er endlich: der erste Vorgeschmack auf das neue Album der färingischen Folk-Fanatiker TÝR! Das neue Album wird den Titel "Battle Ballads" tragen und am 12. April bei Metal Blade erscheinen. Nach fünf Jahren Wartezeit seit dem tollen "Hel" bin sicher nicht nur ich gespannt auf neue Töne aus dem Hause Joensen. Seit 2021 neu an Bord ist Gitarrist Hans Hammer, der auch bei der Thrash-Band ASYLLEX aktiv ist und den Ungarn Attila Vörös nach seinem eher kurzen Gastspiel ersetzt. Die zehn neuen Songs wurden vom dänischen Komponisten Lars Winther mit vielen orchestralen Elementen versehen, was bei der ersten Video-Auskopplung 'Axes' schon enorm episch erklingt. Das Video gibt's ab sofort bei Youtube:

Auch das Artwork von "Battle Ballads", das mal wieder vom Ungarn Gyula Havancsák gestaltet wurde, ist sehr sehenswert: