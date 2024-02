TV-Tipp: PINK FLOYD bei Arte

Arte zeigt an diesem Freitag, dem 23. Februar ab 2235 Uhr die Dokumentation "Die Geschichte von Syd Barrett & PINK FLOYD" (GB 2022). Weitere Informationen einschlie▀lich eines kleinen Ausschnitts aus dem Film findet man online bei Arte.



Unmittelbar danach folgen um 0010 Uhr Ausschnitte aus dem Konzertfilm "Pulse" (1995), wobei der Schwerpunkt auf der Komplettdarbietung des Albums "The Dark Side Of The Moon" liegt. Dieser Beitrag kann auch online beim Sender angeschaut werden.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: pink floyd die geschichte von syd barrett pink floyd pulse the dark side of the moon tv fernsehen arte