AYREON kündigt für den 17. Mai das Livealbum "01011001 - Live Beneath The Waves" an, das eine vollständige Aufführung des entsprechenden Albums von 2008 enthält. Arjen Lucassen konnte bei dem mitgeschnittenen Konzert namhafte Gäste wie Simone Simons, Anneke van Giersbergen, Hansi Kürsch und Damian Wilson auf die Bühne bringen. Der Mitschnitt wird als LP, CD/DVD-Paket und BluRay erscheinen. Ein Liveclip von 'The Sixth Extinction" ist online.





Quelle: https://www.netinfect.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ayreon 01011001 01011001 - live beneath the waves arjen lucassen simone simons anneke van giersbergen hansi kürsch damian wilson the sixth extinction