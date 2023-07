TV-Tipp: Doku über und Konzert von AC/DC

Arte zeigt am Freitag dieser Woche, dem 7. Juli ab 2155 Uhr die Dokumentation "AC/DC - Forever Young" (F 2022). Der Film kann bis zum 27. Oktober auch online beim Sender angeschaut werden.



Darauf schließt sich ab 2250 Uhr der Konzertfilm "Live At River Plate" von 2009 an, als die Band mit dem Album "Black Ice" im Gepäck auf Tour war. Diese Sendung steht nur bis zum 5. September auf der Internetseite von Arte zur Verfügung.

Quelle: https://www.arte.tv/de