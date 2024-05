Am Freitag dieser Woche, dem 10. Mai wird bei Arte ab 2235 Uhr die Dokumentation "Eric Clapton - Nothing But The Blues" (USA 1996) gezeigt. Weitere Informationen und einen kurzen Ausschnitt gibt es online beim Sender.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: eric clapton nothing but the blues tv fernsehen arte