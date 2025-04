TURNSTILE: Albumankündigung und Single

Seit ihrem wegweisenden Album "Glow On" aus dem Jahr 2021 ist TURNSTILE die Vorreiter-Band für jungen und modernen Hardcore. Nun haben die US-Amerikaner den Nachfolger "Never Enough" für den 06. Juni 2025 angekündigt.

Gleichzeitig ist als erste Single der Titeltrack erschienen. Dieser greift den Sound von "Glow On" auf und erinnnert stark an dessen ruhiger gehaltenen Opener "Mystery". Auch vom Cover her wird sich die neue Scheibe am Vorgänger orientieren. Statt rosa und weißen Wolken gibt es nun blauen Himmel und Regenbögen.

Never Enough

https://www.youtube.com/watch?v=Nfk1Su1Q8SI