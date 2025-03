TRIPTYKON mit Re-Releases

Die Avantgarde-Extrem-Metaller von TRIPTYKON um Sänger/Gitarrist Tom Gabriel Warrior kündigen die längst überfällige Vinyl-Neuauflage ihrer legendären ersten beiden Alben "Eparistera Daimones" (2010) und "Melana Chasmata" (2014) über Prowling Death Records/Century Media Records an. Die neuen TRIPTYKON -Vinylversionen, die sich als genredefinierende, moderne Meilensteine erwiesen haben und für die extreme Metal-Bewegung mehr denn je relevant sind, werden in ihrer Originalverpackung mit Coverart von H.R. Giger als Gatefold-2LP-Editionen auf exklusivem farbigen 180g-Vinyl, jeweils inklusive zwei Postern, bedruckten Innenhüllen (und 16-seitigem LP-Booklet für "Melana Chasmata") am 2. Mai 2025 in den folgenden limitierten Varianten erhältlich sein: TRIPTYKON – "Eparistera Daimones" (Re-issue 2025)”: Ltd. Gatefold lilac 2LP & 2xPoster Ltd. Gatefold grey 2LP & 2xPoster / 500x copies, available from cmdistro.de & selected Indie retailers. TRIPTYKON – "Melana Chasmata" (Re-issue 2025)”: Ltd. Gatefold deep blood red 2LP & LP-Booklet & 2xPoster Ltd. Gatefold blue 2LP & LP-Booklet & 2xPoster / 500x copies, available from cmdistro.de & selected Indie retailers. Der Vorverkauf für die Re-Press-Versionen ist ab sofort hier verfügbar: Triptykon live: 03.05.2025 London (UK) - Incineration Festival 24. & 25.05.2025 Baltimore (USA) - Maryland Deathfest 22.06.2025 Dessel (Belgium) - Graspop Metal Meeting 30.07.2025 Bergen (Norway) - Beyond The Gates 08.08.2025 Schlotheim (Germany) - Party.San Open Air 13.12.2026 Eindhoven (The Netherlands) - Eindhoven Metal Meeting

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Henriette Tressin Tags: triptykon century media oktober promotion