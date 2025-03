ROCK AM RING und ROCK IM PARK machen die 100 voll

Bisher waren 90 Bands angekündigt, nun wurden die letzten 8, resp. 7, Bands angekündigt (zur fehlerhaften Mathe kommen wir später).

MYLES KENNEDY, KASALLA (nur RAR), SUPERHEAVEN, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, SiM, EVIL JARED & KROGI, ZETRA und TOUCHÉ AMORÉ vervollständigen das Line Up um die Headliner SLIPKNOT, KORN, K.I.Z., BRING ME THE HORIZON, RISE AGAINST, KONTRA K und SLEEP TOKEN.

Wer mitgerechnet hat, merkt, dass noch 2, resp. 3 Bands zu den runden 100 fehlen. Dies liegt daran, dass für diese Slots Überraschungsbands angekündigt sind. ROCK AM RING und ROCK IM PARK feiern dieses Jahr am ersten Juni Wochenende ihre 40- (RAR) und 30-jährigen (RIP) Jubiläen.