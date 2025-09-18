TRICK OR TREAT kehrt nach Monkey Island zurück
Vom Album "Ghosted", das am 24. April 2025 via Scarlet Records erschienen ist, hat die Band nun ein Video zu 'Return To Monkey Island' veröffentlicht.
"Monkey Island" ist eines der Kult-Videospiele der 90er Jahre und gehört zu den beliebtesten Sagas von "Trick Or Treat". Für diesen fröhlichen Power-Metal-Song mit Piraten-Thematik durfte ein besonderer Gast nicht fehlen: Chris Bowes, der Kapitän von ALESTORM & GLORYHAMMER. 'Return To Monkey Island' ist das freudige Ergebnis einer Freundschaft, die die sieben Weltmeere überquert!"
Return To Monkey Island, feat. Chris Bowes (ALESTORM)
https://www.youtube.com/watch?v=krVfBsCOLnY
- Angelo/Scarlet Records
- Hannelore Hämmer
- trick or treat ghosted return to monkey island feat chris bowes alestorm
