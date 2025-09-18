IRON MAIDEN kehrt 2026 nach Europa zurück, um ihre "Run For Your Lives" Welttournee zum 50-jährigen Bandjubiläum fortzusetzen.



Eine exklusive deutsche Headline-Show gibt es am 2. Juni 2026 in Hannover.



Tickets für die exklusive Hannover-Show gibt es ab Dienstag, 23.09.25 um 10:00 Uhr im Fanclub Presale, ab Mittwoch, 24.09.25 um 10:00 Uhr im Eventim Presale, sowie im Anschluss im regulären VVK ab 27.09.25 um 10 Uhr. Tickets für Hannover sind hier erhältlich.



Steve Harris:

"Wir alle lieben diese RUN FOR YOUR LIVES-TOUR. Die Fans sind fantastisch, die Setliste ist perfekt für das 50-jährige Jubiläum, die Show ist wohl unsere beste aller Zeiten und die Nachfrage nach Tickets war unglaublich, sodass die Tour fast überall ausverkauft war und über eine Million Fans dabei waren. Deshalb dachten wir alle, wir sollten noch ein paar weitere Shows in Europa spielen, bevor wir später im Jahr in andere Teile der Welt aufbrechen.

Natürlich wird Simon Dawson wieder am Schlagzeug sitzen und sowohl er als auch die gesamte Band möchten sich bei unseren Fans für den großartigen Empfang bedanken, den ihr ihm auf der ersten Etappe dieser Tour bereitet habt."

Zur Vorfreude können sich Fans mit der kürzlich veröffentlichten "Behind The Scenes-Dokumentation von EMP einen Blick hinter die Kulissen der Mega-Produktion verschaffen. Entstanden ist die Doku im Rahmen des Konzertes von IRON MAIDEN im Juli dieses Jahres in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Von der Planung über den Aufbau bis hin zu dem Moment, wenn die Lichter angehen: ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen einer legendären Band.



Behind The Scenes of the RUN FOR YOUR LIVES World Tour | An IRON MAIDEN Documentary by EMP







https://www.youtube.com/watch?v=39Nujzo29dM





RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026:



23.05.2026  (GR) Athen, Oaka

26.05.2026  (BG) Sofia, Vasil Levski Stadium

28.05.2026  (RO) Bukarest, Arena Națională

30.05.2026  (SK) Bratislava, Národný Futbalový tadión

02.06.2026  (DE) Hannover, Heinz von Heiden Arena

10.06.2026  (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

17.06.2026  (IT) Mailand, San Siro Stadium

22.06.2026  (FR) Paris, Paris La Défense Arena

28.06.2026  (FR) Lyon - Décines, Groupama Stadium

07.07.2026  (PT) Lissabon, Estádio da Luz

11.07.2026  (UK) UK Headline Show  Details folgen



Der Ticketverkauf für die bisher veröffentlichten Termine startet in der Woche ab dem 22. September.

Alle Details auf ironmaiden.com