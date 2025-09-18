NOVEMBERS DOOM macht das Dutzend voll
18.09.2025 | 14:13
Mit Album Nr. 12 meldet sich NOVEMBERS DOOM, nach sechs Jahren wieder zurück. Die US-Amerikaner werden am 19.09.2025 das neue Werk "Major Arcana" via Prophecy Productions präsentieren. Den Melodic Doom/Death Metal-Urgesteinen scheint auch nach dreißig Jahren Bandbestehen die Kreativität nicht auszugehen.
"Major Arcana" Trackliste:
01. June
02. Major Arcana
03. Ravenous
04. Mercy
05. The Dance
06. The Fool
07. Bleed Static
08. Chatter
09. Dusking Day
10. XXII
