DOLMEN GATE legt mit neuem Album nach
Fans von klassischem Epic Metal sollten sich den Herbst vormerken: Mit "Gateways of Eternity" legte DOLMEN GATE im Jahr 2024 ein eindrucksvolles Debüt vor, das in der Szene für Aufsehen sorgte. Nun kündigt die Epic-Metal-Schmiede ihren zweiten Streich an: "Echoes of Ancient Tales" wird am 03.10.2025 über No Remorse Records erscheinen. Der kommende Langspieler verspricht erneut eine Reise in sagenumwobene Welten voller Pathos, Melodie und epischer Erzählkunst.
"Echoes of Ancient Tales" Trackliste:
01. Souls to Sea
02. The Maze
03. The Prophecy
04. Rising Whispers
05. A Tale of Time's End
06. Carthage Eternal
07. Afore the Storm
08. We Are the Storm
- Quelle:
- No Remorse Records
Norman Wernicke
- Norman Wernicke
- Tags:
- dolmen gate echoes of ancient tales
