DOLMEN GATE legt mit neuem Album nach

Fans von klassischem Epic Metal sollten sich den Herbst vormerken: Mit "Gateways of Eternity" legte DOLMEN GATE im Jahr 2024 ein eindrucksvolles Debüt vor, das in der Szene für Aufsehen sorgte. Nun kündigt die Epic-Metal-Schmiede ihren zweiten Streich an: "Echoes of Ancient Tales" wird am 03.10.2025 über No Remorse Records erscheinen. Der kommende Langspieler verspricht erneut eine Reise in sagenumwobene Welten voller Pathos, Melodie und epischer Erzählkunst.





"Echoes of Ancient Tales" Trackliste:





01. Souls to Sea

02. The Maze

03. The Prophecy

04. Rising Whispers

05. A Tale of Time's End

06. Carthage Eternal

07. Afore the Storm

08. We Are the Storm

Quelle: No Remorse Records