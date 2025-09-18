THE HALO EFFECT möchte gerne irgendjemand sein

Die Schweden THE HALO EFFECT kehren mit einer neuen Single zurück  einer Interpretation von WASPs Hymne 'I Wanna Be Somebody' aus dem Jahr 1984. Der von Gitarrist Jesper Strömblad handverlesene Track ist die dritte Cover-Version der Band und setzt ihre Hommage an ikonische Heavy-Metal-Einflüsse fort.



Neben der Single kündigt die Band an, dass diese Neuinterpretationen in einer neuen EP mit dem Titel "We Are Shadows" enthalten sein wird, die am 21. November 2025 via Nuclear Blast erscheinen soll.



Jesper Strömblad reflektiert über die Wahl des Songs:

"Der aggressive Sound und die exzentrische Bühnenpräsenz von WASP haben mir schon immer Spaß gemacht. Der Schock von Songs wie 'I Fuck Like A Beast' und lustige Hymnen wie 'I Wanna Be Somebody' und 'L.O.V.E. Machine' ist kraftvoll und heavy, extrem und dramatisch, kontrovers und unterhaltsam. WASPs 'I Wanna Be Somebody' aus ihrem Debütalbum war mein erster Kontakt mit der Band."



Die EP wird digital und in einer limitierten Vinyl-Version erscheinen.



"We Are Shadow" (EP) Trackliste:



1. How The Gods Kill

2. If You Were Here

3. I Wanna Be Somebody

4. Dance With The Devil

5. Shoreline



I Wanna Be Somebody







https://www.youtube.com/watch?v=yyjjReVKK_E

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the halo effect we are shadow ep i wanna be somebody