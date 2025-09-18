MY MERRY MACHINE lässt das innere Monster los

MY MERRY MACHINE lässt ihr 'Monster Inside' vom Stapel, mehr als ein Vorbote auf das, was die Fans vom kommenden Album "Days Of Doom" erwarten dürfen, welches via El Puerto Records Ende Oktober erscheint - düster aber doch klar, hart und bedrückend!

Die Edition für die Vorbesteller beinhaltet eine handsignierte Autogrammkarte sowie zwei Motivaufkleber des Albums!

Ein besonderes Merkmal von MY MERRY MACHINE ist ihre bemerkenswerte Autarkie. Die Band ist zu 100 % unabhängig und kreativ selbstversorgend. Von den ersten Songideen über die gesamte Musikproduktion bis hin zu den Artworks und Videoproduktionen  alles wird in Eigenregie erstellt. Diese Do-it-yourself-Mentalität ermöglicht es der Band, ihre künstlerische Vision ohne Kompromisse umzusetzen und jedem Aspekt ihrer Arbeit eine persönliche Note zu verleihen.

Die Fans dürfen sich auf das dritte Werk der Band freuen: Das mit Spannung erwartete Album "Days of Doom" erscheint am 31. Oktober 2025. Mit bewährter Kreativität und unermüdlichem Engagement verspricht My Merry Machine auch mit diesem Release, die Erwartungen zu übertreffen und ihren einzigartigen Sound weiter zu perfektionieren. Der Vorverkauf für das Album läuft bereits auf mymerrymachine.epr.rocks

MY MERRY MACHINE steht für hochoktanigen Metal, der direkt ins Herz geht und keine Wünsche offenlässt. Die Band wurde 2018 gegründet, ist ein süddeutsches Metal-Trio bestehend aus Kirsten (Gesang), Markus (Gitarre/Bass) und Tim (Schlagzeug). Sie liefert eine fesselnde Mischung aus Modern Metal, Melodic Death Metal und Alternative Metal.

Die Mitglieder sind keine Neulinge in der Musikszene. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit und der Veröffentlichung von drei Alben mit ihrer vorherigen Band, BLOODFLOWERZ, sowie zahlreichen Live-Auftritten im In- und Ausland, war es für das Trio an der Zeit, ein neues musikalisches Kapitel aufzuschlagen. Diese reiche Erfahrung fließt direkt in den Sound von My Merry Machine ein und verleiht der Band eine eindrucksvolle Reife und Professionalität.

Ihr Sound ist ein Schmelztiegel vielfältiger musikalischer Einflüsse, die von Rock bis Death Metal reichen und alle zu einem unverwechselbaren, fesselnden und energiegeladenen Klangerlebnis verschmelzen. Das Ergebnis ist ein Sound, der sowohl Kenner des Genres begeistert als auch Neulinge zieht.

MY MERRY MACHINE - Monster Inside

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmYlts_jiM

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Michael Vogt Tags: my merry machine monster inside el puerto records days of doom