TRIBES OF MEDUSA hat kollaboriert

Gestern hat das amerikanische Projekt überraschend eine neue EP auf den Musikmarkt geworfen. Diese trägt den Namen "Summoning The Sirens" und enthält vier Tracks. Der Opener 'Drown' wird von der Britin Evi Vine, derzeit auch in der Post-Rock-Band SILVER MOTH aktiv, unterstützt. In 'Neigerbshtak' kommt Amandine Marjolene Ferrari Fradejas' und in 'Incantation' sowie 'Sky' Valenteens Stimme zur Geltung. Alle drei Gastmusikerinnen haben zuvor auch schon mit THE EDEN HOUSE, bekannt für Gothic Rock in Verbindung mit Ethereal, zusammengearbeitet. Mathis Backe zeichnet erneut für das Cover-Artwork verantwortlich. Auf der Bandcamp-Seite von TRIBES OF MEDUSA steht die EP zur Verfügung.

