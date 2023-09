TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: Jubiläums Doppel-LP

TSO feiert "The Christmas Attic"-Jubiläum mit Doppel-LP-Editionen! Das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA bringt das legendäre Album "The Christmas Attic" zum 25-jährige Jubiläum als aufwendige Doppel-LP in verschiedenen Editionen erneut heraus.



Ab dem 29. September 2023 ist das zweite Kapitel der Multi-Platin-Trilogie von weihnachtlichen Konzeptalben exklusiv bei Rhino.com erhältlich.



"The Christmas Attic" erschien 1998 und wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet. Das Album begeistert nach wie vor die Fans mit Titeln wie 'Music Box Blues', 'Boughs Of Holly' und 'Ghosts Of Christmas Eve'. Außerdem wurde auf ihm auch der 'Christmas Canon' vorgestellt, der zu einem der beliebtesten Songs der Band und zu einem modernen Weihnachtsklassiker geworden ist. "The Christmas Attic" erzählt die herzerwärmende Geschichte eines kleinen Mädchens, das eine magische Nacht auf einem Dachboden voller weihnachtlicher Erinnerungen verbringt, begleitet von fesselnden Gitarrensoli und erheiterndem Chorgesang vor der Kulisse eines Rock-Orchesters. Das Album ist der zweite Teil der gefeierten Weihnachtstrilogie von TSO, zu der noch "Christmas Eve and Other Stories" (1996) und "The Lost Christmas Eve" (2004) gehören.

"The Christmas Attic" Trackliste:



01-The Ghosts Of Christmas Eve

02-Boughs Of Holly (instrumental)

03-The World That She Sees

04-Midnight Christmas Eve (instrumental)

05-The March Of The Kings / Hark! The Herald Angels Sing (instrumental)

06-The Three Kings And I (What Really Happened)

07-Christmas Canon

08-Joy of Man's Desire/Angels We Have Heard On High

09-Find Our Way Home

10-Appalachian Snowfall (instrumental)

11-The Music Box

12-The Snow Came Down

13-Christmas In The Air

14-Dream Child (A Christmas Dream)

15-An Angel's Share

16-Music Box Blues

Quelle: Sonja Schlicht / CMM Marketing Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: trans siberian orchestra the christmas attic 25 jahre jubiläum doppel lp