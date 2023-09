MOTÖRHEAD: Ein perfekter Tag

Den Oktober können sich MOTÖRHEAD-Fans nochmal fett markieren.

Am 27. Oktober erscheint eine Jubiläumsversion vom "Another Perfect Day"-Album - anlässlich des 40. Geburtstags des Albums, das ursprünglich am 04. Juni 1983 das Licht der Welt erblickte.

Neben den remasterten Songs enthält das Re-Release eine Live-Aufnahme vom kompletten MOTÖRHEAD-Gig in der Hull City Hall am 22. Juni 1983 sowie zahlreiche rare Bilder und Memorabilia.