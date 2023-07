TRAGEDY mit James-Bond-Attitüde

Von ihrem Cover-Album "I Am Woman", das am 3. März 2023 über Napalm Records erschienen ist, hat TRAGEDY mit 'Goldfinger' eine weitere Auskopplung am Start.



https://www.youtube.com/watch?v=hN5_5WUH1gY

