TO/DIE/FOR in der Drachenfamilie
20.08.2025 | 15:31
Die finnischen Gothic-Metal-Veteranen TO/DIE/FOR haben einen neuen Partner an ihrer Seite. Die Band ist ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie. Dies gab die Booking-Agentur via Facebook bekannt.
Die Band dazu:
"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit @dragonproductionsgmbh, die ab sofort unsere Shows in Europa buchen werden. Bleiben Sie dran für 2026!"
- Quelle:
- Dragon Productions Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- todiefor dragon productions
