TO/DIE/FOR in der Drachenfamilie

Die finnischen Gothic-Metal-Veteranen TO/DIE/FOR haben einen neuen Partner an ihrer Seite. Die Band ist ab sofort Teil der Dragon Productions-Familie. Dies gab die Booking-Agentur via Facebook bekannt.





Die Band dazu:





"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit @dragonproductionsgmbh, die ab sofort unsere Shows in Europa buchen werden. Bleiben Sie dran für 2026!"

Quelle: Dragon Productions Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: todiefor dragon productions