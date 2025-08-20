THE HALO EFFECT mit neuer Single

Nach dem Ende der Sommerfestivalsaison überrascht THE HALO EFFECT ihre Fans mit einer brandneuen Veröffentlichung  einem Cover des beliebten Hits 'If You Were Here' aus dem Jahr 1997 von den schwedischen Alternative-Pop-Rock-Ikonen KENT (ursprünglich auf Schwedisch als 'Om du var här' veröffentlicht).



Der Track ist eine herzliche Hommage an eine Band, die die Musiklandschaft Schwedens mitgeprägt hat. Die Interpretation von THE HALO EFFECT verbindet Mikael Stannes emotionalen Gesang mit einer hypnotischen, stampfenden Basslinie und schwebenden melodischen Gitarren und würdigt so die Essenz des Songs, während sie ihn gleichzeitig mit dem charakteristischen Sound der Band bereichert



Peter Iwers kommentiert:

"KENT war eine Band, die viele Menschen geprägt hat, indem sie Pop-Rock und Synthesizer auf eine Weise miteinander verband, die mich tief bewegt hat. Dieser Song ist nach wie vor einer meiner persönlichen Favoriten. Aus Respekt vor ihrer Kunst haben wir versucht, unsere eigene Version zu erschaffen, ohne uns zu weit vom Geist des Originals zu entfernen."



If You Were Here







https://www.youtube.com/watch?v=Gz3Q94CXG4c

