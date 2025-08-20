EXELERATE gibt sein Debüt
Die dänischen Power/Thrash-Metaller EXELERATE werden am 12.09.2025 ihr Debütalbum "Hell for the Helpless" veröffentlichen. Mit der Single 'Impending Doom' gibt es bereits einen Vorgeschmack auf das Erstlingswerk. Das Debüt kann derzeit bei Bandcamp vorbestellt werden.
"Hell for the Helpless" Trackliste:
1. The Breach
2. The Madness
3. The Summoning
4. Headfirst Into The Void
5. A Painful Debt
6. Death Cult
7. Failing In Lust
8. Impending Doom
9. The Legend Of Lightning
10.Stranger Out Of Time
https://www.youtube.com/watch?v=u_eoO5CYbHk&list=OLAK5uy_m9C1ptK_7JyyoqOvVbgI14QaOOvXsAVHs&index=1
