BURNING WITCHES und der Seelenfresser

Am 22. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Inquisition" von BURNING WITCHES. Mit einem Video zu 'Soul Eater' gibt es einen weiteren Track aus dem neuen Album.



Die Band kommentiert:

"Das ist der Sound von Burning Witches, der unsere Seele, unsere Stimmung und unseren unbändigen Charakter in unserer Liebe zum Heavy Metal widerspiegelt. Schnell, heavy, schreiend  genau so, wie wir es mögen! Also dreht die Lautstärke voll auf, Metalheads!"



Soul Eater







https://www.youtube.com/watch?v=BmT0l47wpV0

Quelle: Mona Miluski-All Noir/Napalm Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: burning witches inquisition soul eater