BURNING WITCHES und der Seelenfresser
20.08.2025 | 17:04
Am 22. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Inquisition" von BURNING WITCHES. Mit einem Video zu 'Soul Eater' gibt es einen weiteren Track aus dem neuen Album.
Die Band kommentiert:
"Das ist der Sound von Burning Witches, der unsere Seele, unsere Stimmung und unseren unbändigen Charakter in unserer Liebe zum Heavy Metal widerspiegelt. Schnell, heavy, schreiend genau so, wie wir es mögen! Also dreht die Lautstärke voll auf, Metalheads!"
Soul Eater
https://www.youtube.com/watch?v=BmT0l47wpV0
