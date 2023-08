TORN THE FUCK APART: Neuer Clip

Am 6. Oktober soll das neue Album "Kill.Bury.Repeat" der US-amerikanischen Death-Metal-Gruppe TORN THE FUCK APART auf den Markt kommen. Ganz frisch gibt es einen Audioclip zu 'Stuck In The Trunk'.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: torn the fuck apart killburyrepeat stuck in the trunk