EUNOMIA: Hörprobe vom kommenden Album

Heute wurde ein Textclip zu 'My Heart' der Power-Metal-Truppe EUNOMIA aus Norwegen veröffentlicht, die dabei von Olaf Hayer und Anders Sköld (VEONITY) unterstützt wurden. Das Stück findet sich auf dem neuen Album "The Chronicles Of Eunomia Part II", das für den 15. September angekündigt ist.





