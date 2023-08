OUTLANDERS mit neuem Visualizer

Auch dieser Visualizer 'Never Too Far' stammt vom Album "Outlanders" und wurde ebenfalls in Antigua aufgenommen.



Tarja sagt dazu:

"Dieser Visualizer wurde in Half Moon Bay an der Südostküste Antiguas gedreht. Es ist ein sehr berühmter Strand zum Sonnenbaden und Schnorcheln. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Familie nach Antigua fahre, besuchen wir den Strand, weil er so friedlich ist und wir ihn manchmal ganz für uns allein haben können. Die Farbe des Meeres ist wunderschön und die Kraft der Wellen, die gegen die Felsen schlagen, raubt einem den Atem. Genießt das Meer!"



Ich sage dazu:

Lasst euch von diesem wunderschönen Video, Tarjas toller Stimme und Mike Oldfields einzigartigem Gitarrenspiel be- und verzaubern.



Never Too Far, feat. Mike Oldfield







https://www.youtube.com/watch?v=23gKy2DZxRw

