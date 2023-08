Bald im Handel:

Es gibt ja auch nichts Nervigeres, als wenn Alben ausverkauft sind und nicht wieder aufgelegt werden. Deswegen ist es schön, wenn das Werk des großartigen Sängers Ronnie James Dio immer frisch gehalten wird. Als neueste Ausgabe kommt am 22. September eine Box mit den letzten vier Studio-Alben des Meisters auf den Markt. Es handelt sich um "Angry Machines", "Magica", "Killing the Dragon" und "Master of the Moon", von denen vor allem die letzten beiden wirklich die Wurst vom Teller ziehen". Die Alben gibt es als Deluxe-Box mit allen 4-CD-Ausgaben und zusätzlich fünf Vinyl-Scheibchen und der 7"-Single 'Electra'.

