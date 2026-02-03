TORCHIA: Vorabauskopplung
Kommentieren
03.02.2026 | 22:51
'Stygian Waters' heißt die neue, digitale Single der Dark-Metal-Gruppe TORCHIA aus Finnland. Sie geht dem zugehörigen Album "They Are Born Under Rules Of Darkness" voraus, das am 8. Mai erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=PYW-oQpl7Yo
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- torchia they are born under rules of darkness stygian waters
