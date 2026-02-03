RIVERS OF NIHIL geht auf Tour
Die Technical-Death-Metal-Formation RIVERS OF NIHIL hat via Metal Blade Records die Tourtermine für 2026 bekannt gegeben. Neben Festivals und Headline-Shows sind auch Auftritte mit dem Support-Act QUEENSRYCHE geplant.
Hier die Tourtermine:
12.06.26 Germany Köln Essigfabrik (Support QUEENSRYCHE)
13.06.26 Germany Vechta Gulfhaus (Headline Show)
14.06.26 Netherlands Into The Grave
16.06.26 Germany Hamburg Markthalle (Support QUEENSRYCHE)
18.06.26 France Hellfest
17.06.26 Germany Frankfurt Batschkapp (Support QUEENSRYCHE)
20.06.26 Belgium Graspop
22.06.26 UK Manchester Club Academy (Support QUEENSRYCHE)
23.06.26 UK London Islington Assembly Hall (Support QUEENSRYCHE)
25.06.26 Poland Warsaw Hybrydy (Headline Show)
26.06.26 Latvia Riga Melna Piektdiena (Headline Show)
27.06.26 Finland Tuska
29.06.26 Sweden Gothenburg Monument (Headline Show)
30.06.26 Sweden Lund Mejeriet SE (Support QUEENSRYCHE)
01.07.26 Germany Hannover Pavillon (Support QUEENSRYCHE)
02.07.26 Germany Lindau Club Vaudeville (Support QUEENSRYCHE)
Tickets gibt es bei Avocado-Booking.
