ITCHY feiert 25 Jahre Bandbestehen mit Tour

Das deutsche Pop-Punk-Urgestein ITCHY feiert sein 25-jähriges und lädt zu einer umfangreichen Tour ein. Die "25 Years Tour" startet im Oktober und geht bis in das nächste Jahr.





Tickets gibt es ab dem 04.02.26





Hier die Tourtermine:





30.10.26 Nürnberg (DE), Löwensaal31.10.26 Erfurt (DE), HSD

06.11.26 Karlsruhe (DE), Substage

07.11.26 Münster (DE), Sputnikhalle

13.11.26 Hannover (DE), Capitol

14.11.26 Dresden (DE), Beatpol

19.11.26 Salzburg (AT), Rockhouse

20.11.26 Wien (AT), Szene

21.11.26 Prag (CZ), Rock Café

27.11.26 Wiesbaden (DE), Schlachthof

28.11.26 München (DE), Backstage

03.12.26 Hamburg (DE), Große Freiheit 36

04.12.26 Köln (DE), Carlswerk Victoria

05.12.26 Berlin (DE), Huxleys

12.12.26 Saarbrücken (DE), Garage

16.01.27 Stuttgart (DE), Wagenhallen

Quelle: ITCHY Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: itchy 5 years tour