ITCHY feiert 25 Jahre Bandbestehen mit Tour
Das deutsche Pop-Punk-Urgestein ITCHY feiert sein 25-jähriges und lädt zu einer umfangreichen Tour ein. Die "25 Years Tour" startet im Oktober und geht bis in das nächste Jahr.
Tickets gibt es ab dem 04.02.26
Hier die Tourtermine:
30.10.26 Nürnberg (DE), Löwensaal31.10.26 Erfurt (DE), HSD
06.11.26 Karlsruhe (DE), Substage
07.11.26 Münster (DE), Sputnikhalle
13.11.26 Hannover (DE), Capitol
14.11.26 Dresden (DE), Beatpol
19.11.26 Salzburg (AT), Rockhouse
20.11.26 Wien (AT), Szene
21.11.26 Prag (CZ), Rock Café
27.11.26 Wiesbaden (DE), Schlachthof
28.11.26 München (DE), Backstage
03.12.26 Hamburg (DE), Große Freiheit 36
04.12.26 Köln (DE), Carlswerk Victoria
05.12.26 Berlin (DE), Huxleys
12.12.26 Saarbrücken (DE), Garage
16.01.27 Stuttgart (DE), Wagenhallen
